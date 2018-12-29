В Выборге откроется художественная выставка “Сангам — проникновение душ”

На выставке будут представлены портреты индийских танцовщиц и мудры - символический язык древнего индийского танца.

В Выборге откроется выставка "Сангам — проникновение душ": акварельные и графические работы Михаила Федорова. Площадкой для проведения мероприятия станет филиал центральной городской библиотеки Аалто по адресу: улица Спортивная, 10. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Творчество Михаила Федорова — переплетение карело-финской и индийской культуры. Многие работы посвящены далекой Индии, ее природе и людям, мудрам – языку индийского танца. М.Н. Федоров является автором оформления пяти книг, сборников С. Баради, иллюстраций к переводам Т. Шевченко. Индийская серия включила портреты тамильского поэта Субраманьи Баради. За эту работу Михаил Нилович награжден золотой памятной медалью, выпущенной в Индии.

Торжественное открытие экспозиции , а также встреча с художником пройдут уже в эту пятницу, 11 января в 17.00. На выставке будут представлены портреты индийских танцовщиц и мудры — символический язык древнего индийского танца.

Фёдоров Михаил Нилович - известный выборгский художник, член Общества Акварелистов Санкт-Петербурга. Родился в 1949 году в Выборге. Школьником занимался рисованием в изостудии у Н. Соколова. В 1974 году Михаил Федоров окончил факультет дизайна Ленинградского Высшего Художественно-промышленного училища имени Мухиной (ныне академия им. Штиглица). Уже 45 лет художник занимается живописью и графикой, пишет Выборг и его окрестности, парк Монрепо, северные пейзажи. У Михаила Ниловича более 70 персональных выставок в нашей стране и за рубежом. Работы находятся в музеях, официальных учреждениях и частных собраниях России, Украины, Финляндии, Германии, Голландии, Индии и Шри-Ланка.

Источник: пресс-служба библиотеки А.Аалто