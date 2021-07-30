Спасатели Ленобласти нашли потерявшихся в лесу детей

Спасатели Ленинградской области вытащили из леса заблудившихся детей. Ребята потерялись в лесном массиве.

Во вторник, 11 июля, в спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что двое несовершеннолетних потерялись в лесном массиве. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели выехали из Новой Ладоги на место предполагаемого нахождения. Ребята ехали на велосипедах их села Колчаново в деревню Великое Село. В этот момент они и заблудились.

Бедолаг нашли.в районе деревни Ежаева и передали родителям. В служба напомнили, что отправляясь в лес, обязательно нужно уведомить об этом своих родных и близких, а также иметь заряженный телефон.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти патрулируют берега водоемов даже в непогоду.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области