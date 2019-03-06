В Выборге задержан мужчина, стрелявший из пневматики в подростка

Подросток после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

В Выборге задержан 34-летний мужчина, стрелявший из пневматики в подростка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

К наряду ДПС 24 мая обратился 17-летний юноша. Он сообщил, что в парке "Батарейная гора" неизвестный, в ходе внезапно возникшего конфликта, из пневматического пистолета выстрелил в него, после чего с места происшествия скрылся. Подросток после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Через 2 дня в квартире по Московскому проспекту города Выборг по подозрению совершения преступления задержан 34-летний неработающий местный житель. Было возбуждено уголовное дело по факту побоев.

Накануне сотрудники ДПС задержали водителя, который на парковке в Буграх прострелил ногу мужчине.

Фото: Piter.tv