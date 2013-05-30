Сотрудники ДПС задержали водителя, который на парковке в Буграх прострелил ногу мужчине

Выяснилось, что на парковке произошел конфликт между водителями: 55-летнему уроженцу Новгородской области не понравилось на каком расстоянии от его Mercedes припарковалась "Газель".

Сотрудники ДПС задержали водителя, устроившего стрельбу на парковке в Буграх. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около полудня 26 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе на парковке у дома 42 по улице Шоссейной. Выяснилось, что на парковке произошел конфликт между водителями: 55-летнему уроженцу Новгородской области не понравилось на каком расстоянии от его Mercedes припарковалась "Газель".

После непродолжительного конфликта водитель иномарки вытащил из багажника охотничий карабин и выстрелил в ногу 48-летнему пассажиру "Газели", после чего попытался скрыться. Спустя непродолжительное время Mercedes был блокирован и остановлен сотрудниками ДПС. Водителя доставили в отдел полиции, пострадавшего госпитализировали.

Ранее на трассе "Кола" полицейские задержали пьяного водителя.

Фото: МВД