На трассе "Кола" полицейские задержали пьяного водителя

Полицейские с целью задержания нарушителя произвели предупредительный выстрел из табельного оружия и несколько выстрелов по колесам автомобиля.

Во Всеволожском районе полицейские задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Около 17:30 24 мая на 13 км автодороги "Кола" нарядом ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль Citroen DS3, который нарушал ПДД. Водитель иномарки попытался скрыться в сторону КАД.

Полицейские с целью задержания нарушителя произвели предупредительный выстрел из табельного оружия и несколько выстрелов по колесам автомобиля. На 39 км автотрассы автомобиль был остановлен. Задержан 46-летний ранее неоднократно судимый водитель, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Было составлено несколько административных протоколов.

Также полицейские Всеволожского района задержали пьяного злоумышленника, который угнал квадроцикл.

Видео: МВД