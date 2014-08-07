Полицейские Всеволожского района задержали пьяного злоумышленника, который угнал квадроцикл

При перестроении водитель квадроцикла совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении полицейским автомобилем.

Полицейские Всеволожского района задержали злоумышленника, который угнал квадроцикл. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 мая около десяти часов вечера обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что в районе озера Круглое его избили двое малознакомых мужчин и угнали квадроцикл марки. Спустя час в Красногвардейском районе Петербурга у дома 28 по проспекту Косыгина нарядом ДПС за нарушение ПДД была предпринята попытка остановки указанного квадроцикла под управлением неизвестного мужчины. Водитель не остановился, а лишь увеличил скорость и пытался скрыться. При перестроении водитель квадроцикла совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении полицейским автомобилем.

Полицейский-водитель поврежденного автомобиля помог наряду ДПС остановить и задержать беглеца. Оказалось, что 27-летний угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Утром 25 мая мотоциклист погиб в ДТП на Выборгском шоссе.

Видео: МВД