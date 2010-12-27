В Выборге задержали мужчин, которые проникли в здание "Почты России"

Они оказались гражданами одной из среднеазиатских республик.

В ночь на 8 августа наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району Ленинградской области задержал троих граждан одной из среднеазиатских республик, которые проникли в здание "Почты России". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования, сотрудники охраны заметили в здании почты на Крепостной улице раскрытые окна цокольного этажа и следы взлома. Также в этот момент из здания вылезали неизвестные граждане. Мужчин 21, 24 и 25 лет задержали по подозрению в краже, хотя они пытались сбежать. Задержанных передали полиции. По данному факту проводится проверка и устанавливаются детали произошедшего.

Также, мы ранее сообщали, что водитель заправил "Mercedes" в Выборге и уехал не заплатив.

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