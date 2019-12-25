В Выборге временно закроются две котельные

Горячую воду отключат в нескольких домах.

С 3 по 16 июня в Выборге проводятся ежегодные профилактические работы на Юго-Восточной котельной по адресу: Большая Каменная улица, дом 18, и котельной Петровского микрорайона по адресу: Песочная улица, дом 3. Отключение горячей воды произведено сегодня с 09:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на АО "Выборгтеплоэнерго".

Напомним, что Юго-Восточная котельная обслуживает дома, расположенные на Большой Каменной улице по южной границе Центрального района, а также на Приморском шоссе, Приморской улице, до Ленинградского шоссе, закольцовывая участок до Большой Каменной улицы. Испытания тепловых сетей пройдут в четверг, 4 июня, с 8:00 до 17:00.

Котельная Петровского микрорайона по Песочной улице обслуживает дома на Песочной, Гранитно-Карьерной, Новокарьерной улицах, Хвойной, улице Ардашева, Поперечном переулке, а такжк Судостроительной улице.

При обнаружении неполадок в теплосети жителям необходимо обратиться в диспетчерскую службу АО "Выборгтеплоэнерго" по телефону: 8 (813 78) 2-09-74. На сайте компании можно найти график отключения котельных в Выборгском районе ЛО и интерактивную карту, на которой показаны точки отключения.

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Фото: Piter.TV