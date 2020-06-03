Как в Выборге борются с автохламом

Выявлено более 25 бесхозных транспортных средств.

В Выборге продолжают вывозить автохлам с улиц и дворов. Мероприятия проводятся в отношении тех средств, которые являются разукомплектованными и нарушают правила благоустройства города.

Основное количество автохлама выявляют благодаря рейдам и жалобам жителей.

В данный момент продолжаются мероприятия по эвакуации брошенных транспортных средств, выявленных в процессе рейдов по дворовым территориям, улицам Выборга, а также на основании обращений граждан. Александр Галкин, ведущий специалист отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район".

Корреспондент Piter.TV побывал по адресу Ленинградское шоссе, 35, где в ходе рейда было выявлено брошенное транспортное средство. У автомобиля спущены колеса, выбиты стекла, корпус покрыт пятнами от ржавчины. Этот автомобиль, занимающий место на тротуаре возле дома, судя по всему, уже давно никуда не выезжает.

Эвакуировать машину не удалось, так как объявился ее владелец.

В отношении данного транспортного средства были приняты меры – было размещено предписание. Собственник своевременно не отреагировал на него. Сейчас в процессе эвакуации появился собственник, на месте ему было выписано повторное предписание о необходимости эвакуации транспорта в установленный десятидневный срок, после которого будет проведена повторная проверка. - уточняет Галкин.

Сотрудник отдела благоустройства отметил, что если данное транспортное средство будет повторно выявлено на прежнем месте, то его эвакуируют на специализированную стоянку.

Брошенный фургон по адресу Первомайская 8, который занимал парковочное место возле дома, эвакуировали. По словам Александра Галкина, на транспортном средстве было также размещено предписание. По запросу в ГИБДД был установлен собственник, в адрес которого было направлено уведомление о необходимости принятия мер, на которое тот не отреагировал.

На сегодняшний день в отношении порядка 25 транспортных средств уже приняты меры. 5 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку, по остальным транспортным средствам объявились собственники и добровольно сами их эвакуировали.

Добавим, что разукомплектованным транспортным средством может считаться автомобиль, у которого есть явные механические повреждения, отсутствуют регистрационные знаки, элементы кузова.

Эвакуированный транспорт можно забрать по адресу Ленинградское ш. д.73. или обратиться по телефонам 8-813-78-2-63-20 и 8-950-000-77-33.



