В Выборге возобновились ежедневные проверки объектов сферы услуг

Специалисты проверяют наличие градусников, журналов термометрии, средств индивидуальной защиты.

Сотрудники администрации Выборгского района продолжают проверки магазинов, кафе и салонов красоты. Специалисты комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка информируют представителей бизнеса о новых правилах, закрепленных постановлением правительства Ленинградской области №653 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции".

Согласно документу, Выборгский и Гатчинский районы перешли в "красную" зону. 2 октября аналогичное постановление подписал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

Гражданам старше 65 лет разрешено посещать общественные места с 9.00 до 11.00 или в течение первых двух часов с момента открытия. О таком режиме сотрудники магазинов и кафе должны проинформировать посетителей. Также в наличии должны быть градусники, журналы термометрии и маски.

Нарушителям грозит штраф порядка 300 тыс. рублей.

Ранее мы написали о том, что в Выборге планируют построить новый путепровод.

Фото: администрация МО "Выборгский район"