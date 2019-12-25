В Выборге планируют построить новый путепровод

В следующем году состоится выбор подрядчика и начнутся работы.

30 сентября в Выборге прошло заседание совета директоров производственной сферы. На заседании обсудили вопрос о строительстве путепровода в Лазаревке.

Заместитель главы районной администрации Дмитрий Самойленко напомнил, что в марте 2019 года районная администрация выступила заказчиком корректировки проектной документации, чтобы привести ее в соответствие с современными нормативными требованиями.

Как сообщил Дмитрий Самойленко, новая проектная документация будет передана на экспертизу. Планируется, что в следующем году состоится выбор подрядчика и начало работ. Стоимость строительства 160-метрового путепровода оценивают в 2 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в комитете финансов Выборгского района полностью обновлен руководящий состав.

Фото: администрация МО "Выборгский район"