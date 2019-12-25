В комитете финансов Выборгского района полностью обновлен руководящий состав

Снята с должности заместитель председателя комитета финансов.

В администрации Выборгского района продолжаются кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, в связи с утратой доверия уволена заместитель председателя комитета финансов Галина Жукова.

В настоящий момент уже уволено 6 сотрудников комитета финансов. Напомним, что с 21 сентября в должность председателя комитета вступил Константин Паничев.

Сейчас идет формирование новой структуры районной администарции, которую впоследствии вынесут на обсуждение депутатского корпуса. Мероприятия проходят для того, чтобы усилить контроль за деятельностью финансового комитета, сделать движение бюджетных средств более прозрачным.

Ранее мы сообщили о том, что появились первые кадры с внешним видом будущего здания на месте "Родины".

Фото: online47.ru