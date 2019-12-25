В Выборге воздвигнут бронзовый памятник бездомному псу Мишке

Он будет посвящён преданности четвероногих друзей.

В пятницу, 20 марта, на заседании градостроительного совета Выборгского района был решен вопрос об установке памятника уличному псу Мишке – любимцу горожан, умершему зимой этого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Предложение об создании монумента поступило от местных жителей: они обратились напрямую к районному главе Геннадию Орлову в начале месяца. В ходе заседания, эта инициатива была одобрена помощником главы администрации:

Фигура собаки будет расположена на гранитной плите у дома №15 по Ленинградскому шоссе. — сообщил Олег Лиховидов

Дизайн будущей скульптуры еще разрабатывается. Пока скульпторы обещают готовятся создать памятник в виде лежащей бронзовой собаки в натуральную величину. Отметим, что скульптура будет посвящена не только Мишке, но и в целом собачьей верности.

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Фото: Пресс-служба администрации Выборгского района