В этом апреле она собрала героев своих публикаций на творческой встрече с выборжанами.

Жительница Выборга Лидия Воронина собирает уникальные истории своих земляков. Педагог и экскурсовод, она пишет портретные очерки о детях войны для "Газеты Выборг". В начале апреля Лидия Воронина собрала многих своих героев в стенах библиотеки на Рубежной. В этом ей помогла общественная организация "Фаворит": общественники предоставили социальное такси для пожилых выборжан.

Среди геров этого вечера - Анастасия Ивановна Мытник. Ее семья перехала в мае 41-го из Белоруссии в Карелию.Они провели всю войну в финском концлагере в Карелии. А Елена Петровна Нестеренко рассказала историю своего брата. Маленький мальчик, играя, ударил прутиком по офицерской машине, и чуть не погиб.

Лидия Воронина уверена, что современное поколение должно помнить героев и жертв войны Следить за творчеством Лидии Ворониной можно на страницах газеты "Выборг". Кроме того, женщина проводит краеведческие экскурсии по Выборгу.

Подробнее о героях Лидии Ворониной и ее взглядах на жизнь - в репортаже Piter.TV.