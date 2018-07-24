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nastya960
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В Выборге открыли каземат бастиона Панцерлакс

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Это единственный шведский каземат в России.

Сегодня в Выборге после реставрации открылся еще один объект культурного наследия федерального значения. Это единственный шведский каземат в России. 

Каземат в левом фланке бастиона Панцерлакс (что на шведском означает Панцирь Залива) был построен еще в XVI веке. Долгое время он был совсем заброшен и во время реставрации из него вывезли более 120 кубометров мусора. Его восстановили в первозданном виде на деньги, выделенные законодательным собранием Ленинградской области.

Сейчас на площадке свою эскпозицию разместил выставочный центр "Эрмитаж-Выборг". Она посвящена истории фортификационного сооружения. Жители и гости Выборга смогут увидеть фотографии, чертежи, макеты орудий. У входа в каземат и вовсе стоит настоящая 24-футовая пушка, которую подняла с глубины 23 метра экспедиция "Память Балтики".

Посетители после осмотра небольшой выставки, смогут спуститься и в сам каземат. 

Восстановление каземата стало еще одной хорошей новостью в Выборге. Так например совсем недавно мы сообщали, что Выборг обзаведется новыми автобусными остановками.

Теги: бастиона панцерлакс , выборг , каземат , новый музей
Категории: Лента новостей Выборг

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