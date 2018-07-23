Выборг обзаведется новыми автобусными остановками

С 21 июля в Выбоге начались работы по обновлению остановочных павильонов. Все мероприятия по обустройству остановок в Выборге подрядчик обязуется завершить до 4 августа.

В процессе реализации муниципальной программы благоустройства, в 2018 году будет заменено множество устаревших и поврежденных вандалами остановочных павильонов. Всего, по словам сотрудников отдела благоустройства Выборгского района, планируется заменить 12 остановок. Основная часть обновленных конструкций расположится на Ленинградском шоссе (от ул. Приморской до автовокзала) и в центре Выборга (на ул. Крепостной).

Устанавливают остановочные павильоны городского типа. Представленная модель пользуется популярностью благодаря максимальному обзору, что очень актуально в современных городских условиях, и возможности замены отдельных элементов в случае необходимости. Уровень вандализма в Выборге достаточно высокий. Как показывает практика, ежемесячно жители повреждают 3-5 павильонов. В основном выламывают, разбивают стены павильонов. Поэтому для города актуальна возможность замены элементов остановочных павильонов - пресс-служба администрации МО "Выборгский район" (со ссылкой на специалистов отдела благоустройства)

Подготовительная часть к установке уже завершена. Монтажные работы со слов подрядчика будут авершены в течение недели. Последним пунктом в плане работ станет остекление остановочных павильонов.

Фото: Piter.TV