К концу года в Петербурге возведут около сотни новых автобусных остановок

Самые большие сложности возникают со строительством павильонов вблизи новых ЖК.

Примерно 100 новых остановок общественного транспорта появится в Петербурге до конца текущего года. Об этом сообщило издание "МК в Петербурге" со ссылкой на информацию комитета по транспорту.

Павильоны установят в рамках третьего этапа городской транспортной реформы, сообщили в ведомстве. В это же время коммерческие маршруты полностью заменят на социальные. В эксплуатацию на данный момент сданы 120 новых остановок, а до конца июля возведут еще 20.

Как отметили представители комтранса, наиболее трудно будет оборудовать остановочные павильоны в новых районах, поскольку там ответственность за эти мероприятия будет возложена на застройщиков жилых комплексов.

Ранее мы сообщили о том, что в шести районах Петербурга появятся остановки без рекламных баннеров.

Фото: Piter.TV