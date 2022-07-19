С 1 сентября в Петербурге появилось шесть новых автобусных остановок

Кроме того, некоторые остановки отменили и переименовали.

В Петербурге с 1 сентября стартовала "остановочная" реформа – в нескольких районах города ввели, отменили и переименовали автобусные остановки. Об этом рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".

Появятся остановки на маршрутах №№270, 283 "Северный мост" на Северном проспекте в направлении к Светлановскому проспекту, №№192, 196, 325, 374 "Колпинская ферма" на Софийской улице, №№36, 50 "Алтайская улица" на улице Ленсовета в направлении к улице Типанова, №267 "Торжковская улица, угол Омской улицы, №211 "Улица Академика Шиманского" на улице Савушкина в направлении движения к "Беговой" и №78 "Улица Веденеева".

Кроме того, на маршруте №78 отменят остановку "Улица Веденеева, 8".

Переименуют остановки автобусов №№194, 207 с "Дороги к заводу "Ниссан" на "Завод "Лада", №259 с "Поселка Песочный, дороги к РНЦРХТ имени Гранова" на "Онкологический центр имени Н. П. Напалкова", №78 с "Улицы Веденеева" на "Тихорецкий проспект", №№179, 325, 374, 375, 375А с "Новодеревенской улицы, угла Удаловской улицы" на "Железнодорожная станция Царское Село". Изменят название и остановки маршрутов №№190, 281, 385: "Шушарское кладбище" в "Пушкинская улица, 2", №26: "Дворец Молодежи" в "Улица Даля", №№34, 36, 64, 116, 141, 179, 192, 231, 232, 241, 281, 286, 342: "Мясокомбинат" в "Крыловский научный центр", №330: "Улица Веры Слуцкой, 28" в "Стахановская улица", №№34, 36, 50, 64, 116, 141, 179, 186, 192, 231, 232, 241, 281, 286: "Улица Ленсовета, 90" в "Улица Ленсовета, 90. Станция метро "Звездная".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге представлен новый низкопольный автобус марки Volgabus.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)