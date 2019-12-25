В семи районах Петербурга заработали 11 новых автобусных остановок

В двух районах внесены изменения в автобусные маршруты.

В семи районах Северной столицы открыли 11 новых автобусных остановок на 18-ти маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идёт об остановочных пунктах на территории Выборгского, Невского, Калининского, Колпинского, Пушкинского, Курортного и Красносельского районов. В последнем изменён график работы маршрута №145 от "Автобусной станции "Кировский завод" до Октябрьской улицы. Автобусы на указанном маршруте будут курсировать дольше на 1 час по выходным и начинать движение на 20 минут раньше по будням.

Кроме того, изменения затронули маршрут №315 в Курортном районе: он осуществляет 5 рейсов по будням и 4 по выходным дням. Кроме того, теперь автобус проезжает через посёлок Песочный.

Ранее Смольный представил проект планировки Большого Смоленского моста.

Фото: Piter.TV