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В Петербурге представлен новый низкопольный автобус марки Volgabus
Сегодня, 17:34
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В Петербурге представлен новый низкопольный автобус марки Volgabus

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Уникальная система охлаждения двигателя, повышенная прочность каркаса и усиленная стойкость кузова от коррозии – это новый 12-метровый низкопольный автобус большого класса марки Volgabus 527004.

В Петербурге представлен новый 12-метровый низкопольный автобус большого класса марки Volgabus 527004. Руководство Комитета по транспорту и ГУП "Пассажиравтотранс" презентовало инновационное транспортное средство вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Новый автобус имеет уникальную систему охлаждения двигателя, повышенную прочность каркаса и усиленную стойкость кузова от коррозии. В течение 3-х месяцев "Пассажиравтотранс" будет тестировать новинку, после чего для завода-производителя будут сформированы рекомендации. 

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что в текущем году уже проведено 5 аукционов на приобретение еще почти 380 автобусов, а в ближайшее время 98 автобусов большого класса выйдут на маршруты практически во всех районах города.

Ранее сообщалось, что четыре автобуса в трех районах Петербурга поменяют свой маршрут с 1 сентября.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Теги: автобус, комтранс, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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