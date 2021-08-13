В Петербурге представлен новый низкопольный автобус марки Volgabus

Уникальная система охлаждения двигателя, повышенная прочность каркаса и усиленная стойкость кузова от коррозии – это новый 12-метровый низкопольный автобус большого класса марки Volgabus 527004.

В Петербурге представлен новый 12-метровый низкопольный автобус большого класса марки Volgabus 527004. Руководство Комитета по транспорту и ГУП "Пассажиравтотранс" презентовало инновационное транспортное средство вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Новый автобус имеет уникальную систему охлаждения двигателя, повышенную прочность каркаса и усиленную стойкость кузова от коррозии. В течение 3-х месяцев "Пассажиравтотранс" будет тестировать новинку, после чего для завода-производителя будут сформированы рекомендации.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что в текущем году уже проведено 5 аукционов на приобретение еще почти 380 автобусов, а в ближайшее время 98 автобусов большого класса выйдут на маршруты практически во всех районах города.

Ранее сообщалось, что четыре автобуса в трех районах Петербурга поменяют свой маршрут с 1 сентября.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга