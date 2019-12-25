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В Выборгском районе восстанавливают проблемные дороги
Сегодня, 16:48
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В Выборгском районе восстанавливают проблемные дороги

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Особое внимание уделяется проблемным перекресткам.

В четверг, 16 марта, специалисты дорожных служб начали ремонтировать участки 4-ой и 5-ой Полевой улиц Выборга, а также Открытый переулок в рамках муниципальных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



Кроме того, в районе горы Папаула стартовал ремонт подъездов к возвышенности. Работы ведутся и на мосту через бухту. 

Также в ближайшее время время дорожники выполнят поддерживающий ремонт на Промышленной улице и на двух перекрестках: Московский проспект-Крепостная улица и Вокзальная улица-Ленинградское шоссе. 

Напомним, что ремонтные службы уже успели восстановить участки на пересечении Приморского шоссе и Приморской улицы.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге продолжают дезинфицировать межквартальные проезды.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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