В Выборгском районе восстанавливают проблемные дороги

Особое внимание уделяется проблемным перекресткам.

В четверг, 16 марта, специалисты дорожных служб начали ремонтировать участки 4-ой и 5-ой Полевой улиц Выборга, а также Открытый переулок в рамках муниципальных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.







Кроме того, в районе горы Папаула стартовал ремонт подъездов к возвышенности. Работы ведутся и на мосту через бухту.

Также в ближайшее время время дорожники выполнят поддерживающий ремонт на Промышленной улице и на двух перекрестках: Московский проспект-Крепостная улица и Вокзальная улица-Ленинградское шоссе.

Напомним, что ремонтные службы уже успели восстановить участки на пересечении Приморского шоссе и Приморской улицы.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге продолжают дезинфицировать межквартальные проезды.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО