В Выборге водитель ускользнул от полиции, доставив сбитого им велосипедиста в больницу

Мужчину разыскивают сотрудники ГИБДД.

Утром четверга, 18 июня, водитель сбил пожилого велосипедиста на трассе "Лесогорск – Светогорск" в Выборге. Несмотря на то, что нарушитель сразу же отвез 63-летнего пострадавшего в больницу, общения с правоохранителями он решил избежать и скрылся. Об этом сообщает ГИБДД Выборгского района.

По предварительным данным, водитель спровоцировал аварию, выбрав неправильный боковой интервал. Личность подозреваемого не установлена.



Отметим, что за прошедшие сутки в Выборгском районе произошло 6 ДТП.

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Фото: Pixabay