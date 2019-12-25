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В Выборге водитель ускользнул от полиции, доставив сбитого им велосипедиста в больницу
Сегодня, 17:12
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lizapoluda

В Выборге водитель ускользнул от полиции, доставив сбитого им велосипедиста в больницу

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Мужчину разыскивают сотрудники ГИБДД.

Утром четверга, 18 июня, водитель сбил пожилого велосипедиста на трассе "Лесогорск – Светогорск" в Выборге. Несмотря на то, что нарушитель сразу же отвез 63-летнего пострадавшего в больницу, общения с правоохранителями он решил избежать и скрылся. Об этом сообщает   ГИБДД Выборгского района.

По предварительным данным, водитель спровоцировал аварию, выбрав неправильный боковой интервал. Личность подозреваемого не установлена.

Отметим, что за прошедшие сутки в Выборгском районе произошло 6 ДТП.

Ранее мы рассказали о том, что  вандал в Выборге расправился с водопроводной трубой.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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