В Выборге вандалы сломали памятную яблоню

Администрация готовится принять меры.

Молодой саженец был сломан в парке Ленина. Его и другие яблони 3 года назад посадили представители администраций Выборга и Лапперантты в честь тридцатилетия сотрудничества городов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Отмечается, что деревья страдают от рук вандалов не первый раз. В 2019 были повреждены две яблони, одна из которых вырвана с корнем.

По городской традиции, деревья в Выборге высаживают каждую весну. Для этого отдел благоустройства организовывает субботники и специальные акции по обновлению зеленого фонда. Кроме того, деревья защищают при помощи санитарной и формочной обрезки.

Сейчас график проведения весенних субботников находится в разработке. Поучаствовать в акциях по озеленению города, а также узнать всю необходимую информацию можно по телефону 54-171.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти высадили 10 гектаров леса.

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