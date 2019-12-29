В Ленобласти высадили 20 гектаров леса

План по лесовосстановлению выполнен на 114%.

В Ленобласти на 114% выполнен план по лесовосстановлению. Новые саженцы деревьев появились на площади в более чем 20 гектаров. Такие данные привел председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов. Также он подвел итоги работы лесопромышленного комплекса Ленобласти.

По предварительным подсчетам, объем производства продукции лесопромышленного комплекса составит около 80 миллионов рублей. Однако, из-за такой теплой зимы в этом сезоне не удалось заготовить более 1,5 миллионов кубометров древесины.

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Фото: Piter.TV