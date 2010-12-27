Совет депутатов Выборга изменил регламент работы

Нормативный правовой акт организовывает и обеспечивает деятельность депутатского корпуса.

В Выборге состоялось совещание совета депутатов МО "Город Выборг". Инициатором встречи стал глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Также за круглым столом оказался глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В новом документе добавили пункты, связанные с организацией деятельности депутатов. Кроме того он регламентирует порядок проведения заседаний. Его утвердил депутатский корпус и районная администрация. Помимо этого, на встрече выступил председатель комитета финансов Александр Болучевский. Он представил отчет об исполнении бюджета МО "Город Выборг" за I полугодие 2019 года, об изменениях бюджета на текущий год и плановый период 2020-2021 годов. Общий объем доходов местного бюджета на 2019 год равен почти 1 млрд рублей.

Кроме того, участники совещания утвердили изменения в нормативный правовой акт, касающийся установления земельного налога на территории МО "Город Выборг". Это было сделано на основании налогового законодательства.

Ранее Piter.TV сообщил, что в 2020 году на строительство и ремонт областных дорог потратят почти 11 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти