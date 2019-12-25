  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В Выборге установили колонны, поднятые со дна Финского залива
Сегодня, 10:30
40
Veskathy

В Выборге установили колонны, поднятые со дна Финского залива

0 0

На данный момент производится работа над определением исторической ценности артефактов.

К Выставочному центру "Эрмитаж – Выборг" доставили гранитные колонны, предназначавшиеся для Казанского собора и затонувшие почти 200 лет назад. Как сообщило "Выборг ТВ", их установили у средневекового бастиона.

Посмотреть на новый экспонат выставочного центра "Эрмитаж- Выборг" пришли глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и первый заместитель председателя правительства Ленобласти Роман Марков.

По словам директора выставочного центра Александра Костенко, место размещения колонн выбрано коллегиальным советом и согласовано с Институтом материальной культуры Российской академии наук.

Александр Костенко также отметил, что на данный момент производится работа над определением исторической ценности артефактов. Подана заявка на паспортизацию объекта.

Ранее мы сообщили о том, что выборжане заняли призовые места в конкурсе "Лучший по профессии".

Фото: vyborg.tv

Теги: выборг, колонны
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии