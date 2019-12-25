В Выборге установили каркас крытого автобусного павильона

Следующим этапом станет остекление конструкции и укладка плитки.

В Выборге продолжается работа по возведению крытого автобусного павильона на Железнодорожной улице, 5. Рабочие уже подготовили каркас будущей остановки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Напоминаем, что объект устанавливают в рамках муниципального контракта по заказу местной администрации: финансирование выделено из районного бюджета. Основное назначение павильона – защита пассажиров, ожидающих транспорт, от осадков. Внутри будут расположены зоны для остановки автобусов и площадки ожидания со скамейками. Одновременно на остановке могут разместиться 3 автобуса.

Отметим, что билеты в на общественный транспорт по-прежнему будут продаваться в кассах вокзала.

В скором времени стартуют работы по остеклению остановки и укладке плитки. Кроме того, компания "Профстрой-78", ответственная за строительство, проведет водостоки до централизованной городской канализации. Снабжение электричеством будет обеспечено от городской сети.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге временно закроются две котельные.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО