В Выборге установили 13 дополнительных камер в рамках системы «Безопасный город»

Также модернизированы серверы системы безопасности, а срок хранения видео материалов увеличился в 7 раз.

В Выборге продолжается модернизация системы "Безопасный город". Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, камеры наблюдения в этом году установили в сквере Победы, на пересечении Набережной 40-летия ВЛКСМ и Ленинградского проспекта, на улице Кривоносова.

Новый пункт связи с полицией "Гражданин-полиция" установлен на выходе из парка Ленина на Рыночную площадь. 13 новых дополнительных камер с высоким разрешением появилось в этом году в системе "Безопасный город". Кроме того, модернизированы серверы системы безопасности, а срок хранения видео материалов увеличился в 7 раз.

Директор муниципального учреждения "Городской информационный центр" Анатолий Смольянинов отметил, что камеры устанавливаются с высоким разрешением, что улучшает четкость получаемой картинки. Есть в системе "Безопасный город" камеры со звуковым сопровождением. Они установлены на объектах, где не должны находиться люди.

Напомним, система "Безопасный город" работает в Выборге с 2008 года. В настоящее время она объединяет более 120 камер.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Октябрьской в Выборге построили парковку.

Фото: администрация МО "Выборгский район"