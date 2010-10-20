МВД предупредило о мошенничестве с дипфейками от имени родственников

В МВД отмечают, что в интернете действуют более 150 тысяч сервисов для создания подобных фейков.

Заместитель главы Следственного департамента МВД России Данил Филиппов в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме рассказал о новой опасной схеме мошенничества. Преступники используют технологию дипфейк-аватаров, которая позволяет в режиме реального времени имитировать голос и внешность человека во время видеозвонка. Жертва видит на экране знакомое лицо и слышит родной голос, что создаёт иллюзию достоверности.

По данным МВД, с начала 2026 года от таких атак пострадали около четырёх тысяч человек, что составляет примерно 4 процента от общего числа зарегистрированных преступлений этого типа. Филиппов подчеркнул, что пока технология применяется не массово, однако её распространение может резко возрасти в ближайшие годы. Тревогу вызывает и наличие в интернете более 150 тысяч сервисов, позволяющих создавать дипфейки, что делает этот инструмент доступным для широкого круга злоумышленников.

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