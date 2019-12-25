На улице Октябрьской в Выборге построили парковку

В Выборге на улице Октябрьской, вблизи Выборгской межрайонной больницы построили парковку для автомобилей.
Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, там смогут разместиться около 22 автомобилей.
Работы выполнены по муниципальному контракту. Территория заасфальтирована, уложен бортовой камень, обустроен тротуар, проведен ремонт съездов.
Ранее мы написали о том, что в Выборге на улице Школьной установили детскую площадку.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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