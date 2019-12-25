На улице Октябрьской в Выборге построили парковку

Там смогут разместиться около 22 автомобилей.

В Выборге на улице Октябрьской, вблизи Выборгской межрайонной больницы построили парковку для автомобилей.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, там смогут разместиться около 22 автомобилей.

Работы выполнены по муниципальному контракту. Территория заасфальтирована, уложен бортовой камень, обустроен тротуар, проведен ремонт съездов.

Ранее мы написали о том, что в Выборге на улице Школьной установили детскую площадку.

Фото: администрация МО "Выборгский район"