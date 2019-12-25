В Выборге на улице Школьной установили детскую площадку

Работы велись в рамках программы «Комфортная городская среда».

Во дворе дома № 10 по улице Школьной появилась детская площадка. Об этом сообщила газета "Выборг".

Дом по этому адресу вошел программу по формированию комфортной городской среды.

Теперь здесь оборудована игровая зона для детей с мягким покрытием, качелями, скамейками, уличными тренажерами и большим комплексом для лазания в виде ракеты. Кроме того, во дворе заасфальтировали подходы к подъездам, проезды, обустроили парковку для автомобилей. Игровая зона огорожена, по ее периметру высажены зеленые насаждения. Новые скамейки и урны установлены у каждого подъезда.

Напомним, что в нынешнем году в нашем городе по программе формирования комфортной городской среды благоустроено семь дворов: по улице Гагарина, 9 и 37, Ленинградскому шоссе, 51 и 32, улице Рубежной, 36, Южному валу, 4/2, улице Школьной, 10. По этой же программе обустроен и сквер Победы, расположенный на пересечении проспекта Победы и улицы Гагарина.

Ранее мы сообщили от том, что благоустройство родника продолжат в следующем году.

Фото: газета "Выборг"