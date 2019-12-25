Благоустройство родника продолжат в следующем году

В ходе строительных работ у родника появился павильон с двускатной кровлей и нижними опорными стойками из бетона.

Сегодня у родника на Светогорском шоссе демонтировали трубу, установленную здесь на период строительных работ. Как сообщила пресс-служба районной администраци, на время благоустройства территории, которое длилось 2,5 месяца, водный источник оставался открытым для жителей. Справа от привычного места был сделан временный помост и пластиковая труба для забора воды.

В ходе строительных работ у родника появился павильон с двускатной кровлей и нижними опорными стойками из бетона. Внутри строения оборудованы подходы и ступени, выполненные из песчано-полимерной плитки с противоскользящим эффектом, проведено освещение. Также был сделан ямочный ремонт площадки и дороги, ведущей к роднику, восстановлен поребрик, ограждающий парковку.

Существующая труба из нержавеющей стали для набора воды осталась без изменений.

Как рассказал помощник главы районной администрации Олег Лиховидов, благоустройство территории сейчас приостановлено и возобновится в следующем году в летний период.

Ранее мы сообщили о том, что чистота воды на выборгском роднике восстановлена.

Фото: администрация МО "Выборгский район"