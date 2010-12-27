В Выборге устанавливают дополнительные вазоны с цветами

До конца августа установят более 400 вазонов.

В Выборге установят дополнительные вазоны с цветами. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Сегодня озеленительные мероприятия проходят около Рыночно площади на набережной 40-летия ВЛКСМ.

В ближайшее время будет проведено дополнительное озеленение ряда территорий. Новые вазоны установят на Ленинградском проспекте, Ленинградском шоссе, по всему периметру набережной Салакка-Лахти. Вячеслав Костенко, начальник отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район"

До конца августа в центральной части Выборга и Южном микрорайоне будет на 400 вазонов больше. Цветы будут украшать разделительные полосы выборгских автомобильных дорог.

Всего в Выборге более 60 цветников, самые крупные в парке Ленина, на проспекте Ленина, недалеко от Ленинградского шоссе.

Ранее Полянский Совет молодежи посетил кондитерскую фабрику в Выборге.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО