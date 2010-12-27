Полянский Совет молодежи посетил кондитерскую фабрику в Выборге

Фабрика «Вереск» славится своими вафлями.

Вчера, 26 июля, актив Полянского Совета молодежи посетил кондитерскую фабрику "Вереск" в Выборге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Полянского сельского поселения.

Фабрика "Вереск" славится своими вафлями, поэтому ребята заинтересовались именно их производством. На фабрике актив встретил персонал, предоставил спецодежду и провел по разным цехам предприятия. Ребятам рассказали историю фабрики, о закупке сырья и продажах готового продукта.

Сотрудники "Вереска" также сказали, как можно попасть в их коллектив. Нужно иметь только большое желание, так как на фабрике проводится обучение молодых сотрудников. Так что если есть мечта о работе на кондитерской фабрике, то ее точно можно осуществить.

Кондитерская фабрика ООО "Вереск" является одним из крупнейших производителей вафельной продукции в Северо-Западном регионе. В 2005 году продукция вошла в каталог "100 лучших товаров России".

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