В Выборге убирают аварийные деревья

На текущей неделе запланировано удаление деревьев, представляющих особую опасность в период ветров, вблизи территории детских садов на улице Макарова.

Комбинат благоустройства осуществляет снос аварийных деревьев на городских и придомовых территориях. В частности, проведена их уборка на Батарейной, 65; Гагарина, 35-37; на Ленинградском шоссе, 29; на Большой Каменной, 8; в районе проспекта Победы, 5, а также на кладбище Сорвали. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На текущей неделе запланировано удаление деревьев, представляющих особую опасность в период ветров, вблизи территории детских садов на улице Макарова. Уберут более 50 высокоствольных сосен. При этом зеленая зона вблизи жилых домов останется.

Работы проводятся, чтобы исключить падение высокоствольных деревьев на территорию детского сада. специалисты отдела благоустройства администрации Выборгского района

Ранее Валерий Савинов повторно выехал на место будущего строительства парковки у парка "Монрепо".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО