В Выборге у бизнесвумен украли в кафе 110 тысяч рублей и телефон

Грабитель разыскивается.

В четверг, 27 февраля, в полицию обратилась 45-летняя гендиректор коммерческой фирмы, которая рассказала об ограблении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Еще 24 февраля в кафе, расположенном на Московском проспекте в Выборге Ленобласти неизвестный человек похитил у нее 110 тысяч рублей и мобильный телефон. На данный момент полиция разыскивает злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербургские мошенники выманили у обманутой дольщицы более полумиллиона рублей.

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