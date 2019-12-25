  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В Выборге тестируют оповещательную систему
Сегодня, 10:59
19
lizapoluda

В Выборге тестируют оповещательную систему

0 0

В начале дня по громкоговорителям будут передавать информацию, которая поможет во время ЧС.

Техническая проверка системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций будет проводиться в городе и прилегающих населенных пунктах в среду, 18 марта, с 11:00 по 13:00. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского района. 

Во время проверки горожане могут услышать необходимую информацию через громкоговорители, установленные на улицах. Кроме того, систему безопасности проверят с помощью телевизионных и радиотрансляционных сетей и электросирен.

Администрация просит жителей района сохранять спокойствие и отнестись к проверке с пониманием. 

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге вандалы сломали памятную яблоню.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии