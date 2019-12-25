В Выборге тестируют оповещательную систему

В начале дня по громкоговорителям будут передавать информацию, которая поможет во время ЧС.

Техническая проверка системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций будет проводиться в городе и прилегающих населенных пунктах в среду, 18 марта, с 11:00 по 13:00. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского района.

Во время проверки горожане могут услышать необходимую информацию через громкоговорители, установленные на улицах. Кроме того, систему безопасности проверят с помощью телевизионных и радиотрансляционных сетей и электросирен.

Администрация просит жителей района сохранять спокойствие и отнестись к проверке с пониманием.

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