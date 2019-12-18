В Выборге собака покусала 5-летнего ребёнка

Она находилась на привязи у сторожевого здания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 15 мая в полицию поступил звонок из больницы г. Выборга с информацией о госпитализации 5-летнего мальчика с множественными ранами.

Медики направили ребенка в одну из больниц Петербурга с помощью санитарной авиации.

По предварительным данным, в пос. Гончарово Выборгского района на него напала собака, находящаяся на привязи у сторожевого строения. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили, что собака напала на 9-летнюю девочку в Выборгском районе.

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