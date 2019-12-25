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Собака напала на 9-летнюю девочку в Выборгском районе
Сегодня, 15:57
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Arinablinova

Собака напала на 9-летнюю девочку в Выборгском районе

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Врачи диагностировали у ребенка рваные раны лица и рук. 

В субботу вечером, 9 мая, сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что на ребенка напала собака. Страшное происшествие произошло в садоводстве, расположенном недалеко от поселка Большое Поле в Выборгском районе. Об этом сообщают "47News", ссылаясь на  свой источник в правоохранительных органах.

Полицейские уточнили, что жертвой оказалась девятилетняя девочка — на нее набросился соседский питбуль. Врачи диагностировали у нее рваные раны лица и рук. 

Все обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. 

Ранее мы писали, что в Пискаревском парке у женщины отобрали лабрадора по кличке Джесс.

Фото: Pixabay

Теги: больницы, девочка, собака, собака укусила, травмы, укусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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