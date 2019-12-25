Собака напала на 9-летнюю девочку в Выборгском районе

В субботу вечером, 9 мая, сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что на ребенка напала собака. Страшное происшествие произошло в садоводстве, расположенном недалеко от поселка Большое Поле в Выборгском районе. Об этом сообщают "47News", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
Полицейские уточнили, что жертвой оказалась девятилетняя девочка — на нее набросился соседский питбуль. Врачи диагностировали у нее рваные раны лица и рук.
Все обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.
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Фото: Pixabay
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