В Пискаревском парке у женщины отобрали лабрадора по кличке Джесс

На собаке был красный ошейник.

Утром 6 апреля в полицию Петербурга обратилась 37-летняя женщина и заявила о краже собаки по кличке Джесс. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Заявительница рассказала, что накануне она гуляла с собакой породы лабрадор в Пискаревском парке. К ней подошли двое незнакомцев и после словесного конфликта отобрали животное. Лабрадор имеет бежевый окрас и красный ошейник.

В настоящий момент ведется расследование. Полиция ищет злоумышленников.

Ранее мы писали, что домашняя собака покусала двухлетнюю девочку в Петербурге.

Фото: pixabay.com