В Выборге стартовал челлендж #довезиврача

В нем принял участие пожарно-спасательный отряд.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района совместно с 26-м пожарно-спасательным отрядом приняли участие в челлендже #довезиврача. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Акция направлена на поддержку медиков, ежедневно работающих с зараженными коронавирсной инфекцией. Участники развозят врачей до места работы и обратно на личном транспорте, соблюдая при этом необходимые правила дезинфекции.

Инициативу предложили активисты Общероссийского народного фронта. Позже к ней присоединилась сотрудница главного управления МЧС России по Ленобласти Дарья Тарасенкова. Сейчас в челлендже может поучаствовать любой житель Выборга, разместил на стекле своего автомобиля соотвествующий хэштег и контактный номер телефона.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге открылся дополнительный пункт сдачи анализов на коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО