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В Выборге стартовал челлендж #довезиврача
Сегодня, 16:41
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В Выборге стартовал челлендж #довезиврача

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В нем принял участие пожарно-спасательный отряд.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района совместно с 26-м пожарно-спасательным отрядом приняли участие в челлендже #довезиврача. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Акция направлена на поддержку медиков, ежедневно работающих с зараженными коронавирсной инфекцией. Участники развозят врачей до места работы и обратно на личном транспорте, соблюдая при этом необходимые правила дезинфекции.

Инициативу предложили активисты Общероссийского народного фронта. Позже к ней присоединилась сотрудница главного управления МЧС России по Ленобласти Дарья Тарасенкова. Сейчас в челлендже может поучаствовать любой житель Выборга, разместил на стекле своего автомобиля соотвествующий хэштег и контактный номер телефона. 

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге открылся дополнительный пункт сдачи анализов на коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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