В Выборге открылся дополнительный пункт сдачи анализов на коронавирус

Биоматериал принимается в "Северо-Западном Центре Доказательной Медицины".

У жителей Выборга появилась возможность сдать дополнительные тесты на выявление коронавирусной инфекции. Диагностику будет проводить АО "Северо-Западный Центр Доказательной Медицины" ("СЗЦДМ"). Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Горожане могут сдать биоматериал по адресу: бульвар Кутузова, дом 10а в понедельник с 8:00 до 18:00, субботу с 8:00 до 16:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00. Прием анализов открыт только для пациентов, не имеющих симптомы ОРВИ.

Кроме того, "СЗЦДМ" предоставляет диагностику коронавирусной инфекции через колл-центр по телефонам 8 (812) 600-42-00 и 8 (800) 234-42-00 и через официальный сайт. В ближайшее время центр начнёт сбор анализов на дому. Для записи на услугу нужно воспользоваться номером +7- 981-100-45-88 с 9:00 до 17:00.

Дополнительная информация о стоимости услуг предоставляется по телефону 8 (812) 600-47-12 (доб. телефон 3023 или 3092) и по электронной почте info@cdmed.ru

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