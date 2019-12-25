В Выборге состоялся совет депутатов

Представители власти обсудили исполнение бюджета за 1 квартал текущего года.

Во вторник, 28 июля, в Выборге прошел плановый совет районных депутатов на предмет исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года. Встреча прошла под руководством главы МО Дмитрия Никулина. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Также в мероприятии принял участие первый заместитель главы администрации Геннадия Орлова Владимир Рошкович.

Согласно представленным отсчетам, в бюджет Выборгского района поступило 110,4% от плана. Таким образом, по сравнению с показателями двухлетней давности результат сократился на 6,8%, а в сравнении с показателями прошлого года – возрос на 5.6%. Наращивание позиций стало возможным благодаря применению специальных налогов для представителей малого бизнеса.

Кроме того, на территории Выборгского района реализуются 8 муниципальных программ. За 1 квартал прошлого года полностью выполнены задачи по программам "Современное образование в Выборгском районе", "Развитие физкультуры и спорта", "Развитие культуры в Выборгском районе", "Развитие автомобильных дорог".

Наибольший приоритет отдается образовательным программам: их удельный вес составляет 73,6%. Далее представлены общегосударственные вопросы - 8,6% и социальная политика - 7,0%.

Ранее мы рассказали о том, что котельные Выборгского района закрываются на профилактику в августе.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО