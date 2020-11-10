В Выборге состоится встреча триумфаторов ралли "Дакар 2021"

В пятницу, 12 февраля, грузовики будут находиться на Рыночной площади с 9:00 до 11:00.

Общественное объединение "Фаворит Выборг", совместно с администрацией МО "Выборгский район" и советом депутатов МО "Город Выборг" 12 февраля организует встречу триумфаторов ралли "Дакар 2021". В этом году российская команда заняла весь пьедестал почета в самом статусном грузовом зачете гонки. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В пятницу, 12 февраля, грузовики будут находиться на Рыночной площади с 9:00 до 11:00. Все желающие смогут увидеть автомобили и сделать фотографии с представителями команды. Выборг станет первым российский городом, который встречает команду на территории России.

В этом году победителем "Дакара" в грузовой категории впервые в карьере стал Дмитрий Сотников. Второе место – у Антона Шибалова, третьим стал Айрат Мардеев. Андрей Каргинов завершил ралли седьмым.

На выходных Ильдар Гилязов посетил выставку "АРТ-СТАРТ" в "Эрмитаж-Выборг".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО