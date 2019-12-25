В Выборге обсудили соблюдение антиковидных мер

Участники обсудили оперативную обстановку по эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании, проведение мероприятий по противодействию распространению инфекции и соблюдению ограничительных требований.

Состоялось очередное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса на территории Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участники обсудили оперативную обстановку по эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании, проведение мероприятий по противодействию распространению инфекции и соблюдению ограничительных требований.

Главврач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасёв сообщил, что в октябре наблюдается увеличение количества заболевших ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями, коронавирусом.

Рост заболеваемости можно снизить только за счет вакцинации граждан от гриппа и ковида. Олег Карасёв, главврач Выборгской межрайонной больницы

Для охвата населения был увеличен график работы медицинского кабинета в ТЦ "Ребус" до 20:00 в будние дни. С 1 ноября также открыт для вакцинации кабинет в ТЦ "Карусель".

C целью проверки соблюдения обязательного масочного режима продолжатся рейды по торговым и социальным объектам, предприятиям и учреждениям с участием представителей правительства Ленобласти, районной администрации, полиции, сотрудников Роспотребнадзора.

Фото: pexels; Стопкоронавирус