В Выборге перевозчики следят за состоянием общественного транспорта

При возврате автобусов с рейса проводится ежедневная уборка и дезинфекция салона, проходит замена деталей и вышедших из строя элементов автобуса.

Начальник эксплуатации автопассажирского предприятия ООО "Виплайн" Александр Костин рассказал о том, как предприятие следит за состоянием автобусов и какие меры принимает в ситуации с пандемией.

При выходе автобусов на линию всем водителям выдаются комплекты перчаток и масок для работы в течение дня. Также все автобусы проходят обработку перед выездом. В вечернее время при возврате автобусов проводится ежедневная уборка и дезинфекция салона как внутри, так и снаружи.

Как отметил Александр Костин, помимо дезинфекции, происходит замена деталей автобусов и вышедших из строя элементов. На нескольких автобусах заменили чехлы на сидениях, полы и перила.

Ранее мы сообщили о том, что ветеринары Выборга проводят дезинфекцию общественных мест.

Фото: Piter.TV