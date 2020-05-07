В Выборге сгорело деревянное здание

Никто не пострадал.

Вечером понедельника, 5 мая, в Выборге произошел пожар. Загорелась заброшенная деревянная постройка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Одноэтажное здание размером 8x8 метров располагалось на травяной улице. На место происшествия выехали 7 человек из 52 пожарной части. С огнем удалось справится за 20 минут. Информации о пострадавших не поступало.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на фабрике в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Фото и видео: ВКонтакте / vyborg_interesting