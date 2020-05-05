  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:19
21
fvbykov
Код вставки плеера

На фабрике в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар

0 0

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на вторник, 5 мая, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел масштабный пожар. На фабрике нетканых материалов в городе Коммунар загорелся одноэтажный металлический ангар.

По данным ГУ МЧС по 47 региона, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м., произошло полное обрушение кровли. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. 

Ранее мы сообщали о том, что на улице Кораблестроителей сгорели два автомобиля. Пламя с машин оплавило фару и бампер у "Рено", стоящего неподалеку.

Видео: Газета "Город Коммунар" / "ВКонтакте"

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии