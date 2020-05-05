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На улице Кораблестроителей сгорели два автомобиля

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Информация о происшествии уточняется.

Спустя 4 минуты после наступления в городе 5 мая, петербургские пожарные получили новое сообщение о возгорании. На улице Кораблестроителей в Василеостровском районе загорелись два автомобиля – "Мерседес" и "Ниссан". Пламя с машин оплавило фару и бампер у "Рено", стоящего неподалеку.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожар был ликвидирован спустя час с небольшим. В тушении принимали участие восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Ранее мы сообщали о том, что в поджоге машин на Ушинского подозреваются хромой блондин и брюнет в белых штанах.

Видео: Piter.tv

Теги: автомобили, васильевский остров, поджог, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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