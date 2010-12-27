В Выборге решают вопросы местного значения

Семинар проходит в здании Выборгского филиала РАНХиГС.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области сегодня в здании Выборгского филиала РАНХиГС проводит семинар на тему "Актуальные проблемы, возникающие при решении вопросов местного значения". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В семинаре принимают участие администрация МО "Выборгский район", муниципальные служащие из различных районов 47 региона. В течение дня будут идти обсуждения вопросов: проведение административной реформы в РФ, развитие федерального законодательства в сфере местного самоуправления в 2018 году и другие.

Сегодня жильцы двух домов на Травяной взяли в свои руки проблемное ТСЖ "Сайма".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО